МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует ввести ряд платных услуг в 2018-2019 годах, в том числе выбор места и покупку багажа онлайн для более низких тарифов, следует из презентации авиакомпании.

Отмечается, что перевозчик намерен извлечь дополнительную выручку посредством таких услуг.

Ранее дочерний лоукостер "Победа" заявил, что внедрит динамическое тарифообразование на дополнительные услуги, в частности, на выбор места и провоз багажа. С конца октября "Победа" введет платную регистрацию в зарубежных аэропортах. Таким образом авиакомпания компенсирует резкий рост расходов на топливо, чтобы не повышать стоимость авиабилетов.

Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в первом полугодии 2018 года составил 5,2 миллиарда рублей против прибыли в 2,9 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.

Группа "Аэрофлот" в январе-июле увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, до 30,8 миллиона человек. Авиакомпания за этот же период перевезла 19,8 миллиона человек, нарастив пассажиропоток на 7%.