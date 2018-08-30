МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Campbell Soup Co. планирует продать свой международный бизнес и бизнес охлажденных продуктов питания, отказавшись от попыток стать компанией, которая в большей мере ориентирована на свежую продукцию. Более того, она не исключает возможности продажи всей компании, сообщает Dow Jones.

Campbell в четверг заявила, что намерена продать два бизнеса, годовая выручка которых составляет 2,1 млрд долларов и которые включают такие бренды, как Bolthouse Farms, Arnott's и Kelsen. Ранее в четверг об этом написала The Wall Street Journal.

Оставшаяся компания будет ориентирована на США, а выручку ей почти в равной мере будут приносить подразделения супов, продуктов питания и напитков, а также более многообещающий бизнес легких закусок. Кроме того, она сохранит свои операции в Канаде.

После продажи выручка Campbell сократится примерно на 25%. Однако этого может оказаться недостаточно, чтобы удовлетворить инвестора-активиста Дэниела Лоуба из Third Point LLC и Джорджа Стробриджа мл., потомка создателя концентрированных супов Campbell. Они оба призывают к полной продаже бизнеса. Ранее в августе они объявили, что их суммарная доля в Campbell составляет 8,4%, и в следующие несколько недель они могут инициировать борьбу за голоса акционеров, стремясь получить места в ее совете директоров.

Как заявил Third Point, продажа другому производителю продуктов питания – это "единственный оправданный исход".

Campbell, по словам осведомленных источников, не обсуждала свои планы с Лоубом или Стробриджем, хотя ее правление и совет директоров считают, что продажа этих двух бизнесов сделает оставшиеся активы компании более привлекательными для потенциальных покупателей.

Международный бизнес и бизнес охлажденных продовольственных товаров вызвали интерес у ряда потенциальных покупателей, в том числе у частных инвестиционных фирм, говорят источники.

В подразделение свежих продовольственных товаров, выставленного на продажу, входит бренд Bolthouse Farms, включающий бизнесы охлажденных соков, заправок для салатов и упаковок моркови, а также бизнесы соуса сальсы и хумуса Garden Fresh Gourmet и охлажденных супов. В международное подразделение входят австралийский бренд бисквитов Arnott's и бренд Kelsen Group, который выпускает датское сдобное печенье, популярное в Китае и Гонконге. Кроме того, он включает операции в Малайзии, Индонезии, Японии и Гонконге.

На премаркете в четверг акции Campbell Soup Co. упали на 5%.