МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Россия и Япония 31 августа обсудят возможность взаимных поставок животноводческой продукции, в том числе говядины и мяса птицы, сообщает Россельхознадзор.

"31 августа 2018 года запланированы переговоры между Россельхознадзором и Бюро по безопасности продуктов питания и делам потребителей министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии", — говорится в сообщении.

В рамках переговоров планируется обсуждение взаимных поставок животноводческой продукции, в том числе российской говядины, свинины и мяса птицы в Японию и японской говядины и птицепродукции в Россию, отмечает ведомство.