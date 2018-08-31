МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции с одного из бельгийских предприятий после выявления незарегистрированных генно-модифицированных компонентов, сообщается в материалах ведомства.

"В связи с выявлением в кормовых добавках для животных Эсцент, в составе которых было зафиксировано содержание незаявленных и незарегистрированных ГМ-компонентов, Россельхознадзор с 31 августа 2018 года вводит временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятием Бельгии "Innov Ad NV/SA" Belgium Essen Belgium", — сообщается в материалах ведомства.

Ранее, с 23 июля, Россельхознадзор ограничил поставки птицы и инкубационного яйца со всей территории Бельгии из-за регистрации очага болезни Ньюкасла в округе Алст провинции Восточная Фландрия.