МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Ространснадзор проведет расследование инцидента со столкновением теплоходов в Москве, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Как ранее сообщалось, вечером 31 августа на Москве-реке в районе Лужнецкой набережной произошло столкновение двух прогулочных теплоходов.

"Ространснадзор проведет расследование инцидента, связанного со столкновением теплоходов River Palace и Снегири-2 в районе андреевского причала в Москве", — сообщили в Ространснадзоре в субботу.

Как сообщали ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, по предварительной информации, один из теплоходов совершил неожиданный маневр, в результате столкновения получил повреждение левого борта и остекления. Двое пассажиров получили ушибы. Капитан судна направлен на медицинское освидетельствование. По данным полиции, от медицинской помощи пострадавшие отказались.