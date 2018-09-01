МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Пострадавшим при аварии Boeing в Сочи пассажирам положены компенсации в страховой компании "Сургутнефтегаз", сообщили РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи при посадке самолет Boeing 737-800, следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. По данным авиакомпании Utair, на борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет. Возбуждено уголовное дело.

"Размер компенсации установлен законодательством в пределах 2 миллионов рублей и зависит от полученных травм", — пояснил РИА Новости президент ВСС и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

По его словам, Всероссийский союз страховщиков взял под особый контроль ситуацию и будет оказывать всестороннюю помощь пострадавшим в получении выплат.

В частности, ВСС сотрудничает с Фондом социального страхования (ФСС) по поддержке пострадавших и по упрощению процедур получения компенсаций.

Пострадавшим в результате этого происшествия для получения страховой выплаты необходимо предоставить в страховую компанию документ, удостоверяющий личность, заявление на выплату, справку от перевозчика о происшествии и медицинское заключение с описанием травм и степени их тяжести, диагноза и продолжительности лечения. Все пострадавшие могут обратиться за страховыми выплатами после завершения лечения.