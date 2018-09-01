РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен /ПРАЙМ/, Юлия Насулина. Следователи ведут опрос очевидцев и осмотр места происшествия в Сочи, где самолет выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК России.

"На месте проводятся первичные следственные действия – ведется опрос очевидцев, осмотр места происшествия", — сказал он. Собеседник агентства добавил, что будут рассматриваться все возможные версии происшествия.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.