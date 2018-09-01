КРАСНОДАР, 1 сен /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Сочи организовал работу по выдаче багажа и ручной клади из загоревшегося самолета, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, их эвакуировали за 17 минут. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.

Также в пресс-службе сообщалось, что после эвакуации пассажиров самолета разместили в одном из секторов аэропорта, где с ними работали врачи аэропорта, скорой помощи и психологи МЧС.

"На данный момент пассажиры находятся в гостиницах города. Аэропортом организована работа по выдаче багажа и ручной клади из самолета", — информирует пресс-служба аэропорта.

Ранее сообщалось о создании оперативных штабов в территориальных управлениях Ространснадзора в Уральском и Южном федеральных округах, а также о работе на месте аварии министра транспорта Евгения Дитриха, который провел совещание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП.