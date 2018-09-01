МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Посадка самолета авиакомпании "Ютэйр" в Сочи, после которой воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочный полосы, производилась в сложных метеоусловиях, самолет ушел на второй круг, сообщила Росавиация.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Возбуждено уголовное дело.

"Посадка производилась в сложных метеоусловиях: дождь, сильные порывы ветра. При первом заходе на посадку из-за неблагоприятных метеоусловий экипаж ушел на второй круг для выполнения посадки со второго захода", — заявили в Росавиации.

После приземления, в процессе пробега по ВПП, самолет выкатился за ее пределы, пересек концевую полосу безопасности и остановился в 200 метрах от торца полосы. В результате выкатывания воздушное судно получило значительные повреждения, возник пожар, отмечает ведомство.

Аварийно-спасательные расчеты оперативно эвакуировали пассажиров и экипаж с места аварии, возгорание было ликвидировано пожарными службами аэропорта, сказано в сообщении.

Расследованием всех обстоятельств и причин авиационного происшествия занимается специально созданная комиссия с участием представителей Росавиации, разработчиков и производителей воздушного судна, аэропорта Сочи и авиакомпании "ЮТэйр", добавили в ведомстве.