МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект распоряжения о выделении 3 миллиардов рублей шести регионам на развитие автодорог, сообщается на сайте кабинета министров.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере 2,971 миллиарда рублей шести субъектам Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на завершение строительства обхода города Калуги.