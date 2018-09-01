ЯКУТСК, 1 сен — ПРАЙМ. Ситуация с задержками рейсов авиакомпании "Якутия" стабилизируется, вопрос решается на уровне республиканских властей, заявил в эфире телеканала ГТРК "Саха" врио главы региона Айсен Николаев.

"Задержки были из-за того, что одновременно несколько SSJ-100 авиакомпании "Якутия" вышли из строя из-за поломки двигателей. Французская компания, которая по договору должна была поставлять двигатели, не справилась с задачей. Вопрос решается на правительственном уровне", — рассказал журналистам руководитель региона.

По его словам, в государственной транспортной лизинговой компании будет создан обменный фонд двигателей. Кроме того, правительство РФ и концерн "Сухой" решают вопрос о дополнительных финансовых гарантиях по "суперджетам".

"Авиакомпания больше не испытает трудностей. Уверен, ситуация стабилизируется. Приношу свои извинения всем людям, которых коснулась данная проблема", — добавил Николаев.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура внесла генеральному директору авиакомпании представление, в котором потребовала принять меры по предотвращению частых задержек авиарейсов. Надзорные органы установили, что в мае этого года АО "Авиакомпания "Якутия" допустила 24 случая задержки авиарейсов более чем на два часа.

"Якутия" является вторым оператором воздушных перевозок (наряду с АК "Полярные авиалинии"), подконтрольным правительству региона.