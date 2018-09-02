ИРКУТСК, 2 сен — ПРАЙМ. Пропавший в районе города Усть-Кута вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "Ангара", никаких сведений, кроме того, что борт не вышел на связь, пока нет, сообщил РИА Новости представитель "Ангары".

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8, выполнявший геологическую разведку в Иркутской области, не вышел на связь, на борту воздушного судна находились три человека.

"Вертолет Ми-8, который в установленное время не вышел на связь, принадлежит нашей авиакомпании. Никаких дополнительных сведений у нас пока нет. Мы ничего не комментируем, пока не появится какая-либо конкретная информация", — сказал собеседник агентства.

Авиакомпания "Ангара" — один из основных авиаперевозчиков Иркутской области. Доля регионального рынка ее авиаперевозок составляет около 70%. Парк воздушных судов насчитывает 34 единицы — это самолеты АН-148, АН-24, АН-26-100, АН-2 и вертолеты МИ-8 различной модификации.