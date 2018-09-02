СОЧИ, 2 сен — ПРАЙМ. Двое детей, пострадавшие в субботу при аварийной посадке самолета в Сочи и госпитализированные в городскую больницу, выписаны домой, рассказал журналистам министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Возбуждено уголовное дело. Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако скончался один сотрудник аэропорта.

Пострадали 18 человек, госпитализированы трое из них — один взрослый и двое детей. Как заявили в субботу РИА Новости в пресс-службе НИИ — краевой клинической больницы в Краснодаре №1, пострадавшая женщина была переведена в данное медучреждение и успешно прооперирована.

"Пока пациентка находится на лечении в краевой больнице, она была доставлена вчера вертолетом. Состояние стабильное, удовлетворительно. Двое детей, госпитализированные в больницу Сочи, выписаны домой", — заявил Филиппов.