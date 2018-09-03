БРЮССЕЛЬ, 3 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия запросила у Совета Евросоюза мандат на переговоры с США по квотам на импорт американской говядины, не содержащей гормоны, сообщил в понедельник представитель исполнительной коллегии ЕС Маргаритис Схинас.

"Еврокомиссия сегодня решила обратиться к Совету с просьбой о предоставлении мандата на обсуждение с США вопроса о пересмотре существующей квоты на импорт говядины без гормонов в Европейский союз, что должно урегулировать давний спор в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) об экспорте американской говядины. Еврокомиссия по-прежнему привержена выполнению буквы и духа совместного заявления, согласованного 25 июля президентами (Еврокомиссии Жан-Клодом) Юнкером и (США Дональдом) Трампом, о начале нового этапа в торговых отношениях между ЕС и США", — сказал он журналистам в Брюсселе.

"Предпринимая этот шаг, мы также способствуем ослаблению напряженности по другую сторону Атлантики в соответствии с соглашением, достигнутым президентом Юнкером в июле",- заявил в свою очередь еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган.

"Направляя это предложение в Совет, хочу заверить европейских производителей, что уже существующая квота на говядину в рамках меморандума о взаимопонимании останется на прежнем уровне. Хочу также заверить наших потребителей, что указанная квота будет по-прежнему охватывать только продукты, соответствующие высоким европейским стандартам безопасности и здоровья пищевых продуктов, в данном случае только говядину, не обработанную гормонами", — приводит пресс-служба Еврокомиссии заявление Хогана.

В ходе встречи 25 июля в Вашингтоне Трапм и Юнкер договорились совместно работать в направлении нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий по неавтомобильным промышленным товарам. Брюссель и Вашингтон планируют также работать над сокращением барьеров и расширением торговли услугами, химической, фармацевтической и медицинской продукцией, а также соевыми бобами. Кроме того, Юнкер сообщил, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема СПГ, в основном из США, если цены будут конкурентоспособными.

ЕС еще в 1988 году установил запрет на ввоз из США мяса скота, при выращивании которого использовали гормон роста. В США до 95% говядины производится с применением гормональных добавок. Соединенные Штаты в ответ в 1999 году ввели против ЕС санкции, одобренные ВТО, в виде дополнительных пошлин на ряд продуктов. Брюссель пытался оспорить это решение, однако ВТО потребовала научных доказательств того, что "гормональная" говядина вредна для здоровья человека.

В соответствии с компромиссным решением, достигнутым сторонами в 2009 году, США сняли свои санкции, а ЕС в обмен согласился импортировать до 50 тысяч тонн американского мяса высшего качества, но не отказался от вето на "гормональную" говядину. Европейцы убеждены, что остатки в мясе гормональных ветеринарных препаратов вредны для организма человека. Несмотря на принципиальность подхода, Европа все же была вынуждена сделать шаг назад, отменив с февраля 2013 года запрет на импорт из США говядины, промываемой в растворе молочной кислоты.