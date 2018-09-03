МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Россия и Оман с 9 по 18 сентября проведут взаимные проверки производителей животноводческой продукции в целях развития двусторонней торговли, сообщает Россельхознадзор.

"Россельхознадзор 3 сентября в телефонном разговоре с представителями Министерства сельского хозяйства и рыбных ресурсов Султаната Оман подтвердил ранее достигнутые договоренности о предстоящих взаимных инспекциях предприятий-производителей животноводческой продукции", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в указанный период делегация Россельхознадзора посетит ряд объектов рыболовной и рыбоперерабатывающей отрасли Омана, ознакомится с системой обеспечения безопасности рыбной продукции в процессе её промысла, хранения и поставок на экспорт.

В те же сроки члены делегации из Омана побывают в ряде областей РФ, где осуществят проверку безопасности при производстве, переработке и реализации российскими компаниями мяса птицы, крупного рогатого скота и готовой мясной продукции, приготовленных по технологии "халяль".

Кроме того, оманские специалисты посетят территориальные управления и научные подразделения Россельхознадзора и ознакомятся с аналитической базой службы, а также методами профилактики и борьбы с опасными болезнями животных и птиц.