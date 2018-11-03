МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. За 9 месяцев 2018 года снято с реализации около 200 тонн молока и молочной продукции, не отвечающих обязательным требованиям, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По данным лабораторного контроля на основе выборки более чем 2 миллионов проб пищевых продуктов, из которых более 300 тысяч проб ежегодно приходится на молочную продукцию, показатель фальсификации среди молочных продуктов за 9 месяцев 2018 года составил 4,5%", — сообщили в ведомстве.

"Таким образом, миф о массовой фальсификации молочной продукции не подтверждается объективными данными", — резюмировали в ведомстве.

Вместе с тем Роспотребнадзор настаивает на ужесточении наказания за фальсификацию продукции, вплоть до уголовной ответственности.

По результатам проведенных за 9 месяцев этого года надзорных мероприятий по фактам выявленных нарушений требований к молоку и молочной продукции возбуждено порядка 3,5 тысячи дел об административных правонарушениях, наложено более 2,6 тысячи штрафов на общую сумму 88,4 миллиона рублей. Выдано около 900 предписаний о приостановлении реализации продукции; порядка 200 предписаний о приостановлении и прекращении действия декларации о соответствии.

"За 9 месяцев 2018 года снято с реализации около 200 тонн молока и молочной продукции, не отвечающих обязательным требованиям", — сообщили в ведомстве.

"Роспотребнадзором дано поручение своим территориальным органам усилить контроль с лабораторным сопровождением за молочной продукцией, сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, прежде всего в нижнем ценовом сегменте", — также сообщили в ведомстве.

Лаборатории Роспотребнадзора c 2014 года исследуют пищевые продукты на показатели фальсификации.