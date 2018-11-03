МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Производство сырного продукта выросло в России на 30% с 2015 года за счет усиления контроля за маркировкой продукции, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Таким образом, многое из того, что раньше называли сыром и маслом, стало обозначаться именно как сырный продукт и маргарин.

Попова рассказала, что в 2014 году Роспотребнадзор получил право контроля за фальсифицированной продукцией и начал штрафовать производителей за некорректную маркировку и введение потребителей в заблуждение.

"С 2015 года у нас рост на 30% производства маргарина, спредов, сырного продукта. Не потому что его стали больше производить, а потому что его стали маркировать", — заявила Попова.

"Это увеличение произошло в первую очередь за счет честной маркировки. То, что производитель позволял себе, нарушая права потребителя, называя "сыром" или "маслицем", добавляя при производстве растительные жиры, является грубым нарушением. Сегодня на полках есть различные, правильно маркированные продукты", — отметила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, ежегодно с продажи снимается около 20 тысяч тонн продукции, находящейся в обороте. При этом в 2014 году объем составил 75 тысяч тонн. "В том числе и в результате усиленного контроля за молочной продукцией", — добавила она.