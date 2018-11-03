ЯКУТСК, 3 ноя — ПРАЙМ. "Аэрофлот" возобновит прямые рейсы Якутск-Москва с 1 декабря, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что с начала года, "после принятия компанией "Аэрофлот" решения о прекращении регулярных рейсов в Якутск", правительство неоднократно обращалось к руководству авиакомпании с просьбой пересмотреть решение.

"…благодаря работе республиканских ведомств, аэропорта "Якутск", при поддержке федеральных ведомств руководством "Аэрофлота" принято решение возобновить полеты в Якутск с 1 декабря этого года. Я уверен, что это повысит комфорт и качество авиаперевозок для жителей Якутии. Благодарю руководство "Аэрофлота" и лично генерального директора крупнейшей российской авиакомпании Виталия Савельева за принятое решение", — написал Николаев.

Ранее сообщалось, что руководство Якутии и аэропорта Якутска договорились с ПАО "Аэрофлот" о возобновлении регулярных рейсов Якутск-Москва в зимний период. До этого на сайте аэропорта столицы региона было опубликовано предварительное зимнее расписание полетов в центральные города и по международным направлениям, согласно которому из Якутска в Москву будут выполняться рейсы авиакомпании "Якутия" — прямые перелеты, "Северный Ветер" (Nordwind Airlines) — через Новосибирск и Красноярск.