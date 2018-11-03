ЕРЕВАН, 3 ноя — ПРАЙМ. ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (100% "дочка" РЖД), являющаяся концессионным управляющим железных дорог Армении, считает не соответствующими нынешним реалиям некоторые положения правительственной стратегии развития железнодорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе компании.

"ЮКЖД оценивает отдельные положения проекта постановления правительства Армении "Об утверждении стратегии развития железнодорожной инфраструктуры" как не соответствующие текущим реалиям. ЮКЖД сообщает, что в процессе подготовки документа он не был согласован и не обсуждался с компанией, которая наиболее полно обладает информацией в этой узкопрофессиональной сфере", — отмечается в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В компании заявили, что, судя по тексту документа, его составители не обладают информацией относительно реальной ситуации, а в пока еще рабочий документ включены положения и оценки, не отображающие текущее положение дел и противоречащие отдельным пунктам концессионного договора, на основе которого действует ЮКЖД.

"Оценивая текущую ситуацию с железнодорожной инфраструктурой, которой управляет ЮКЖД, составители документа, очевидно, взяли за основу реалии 2008 года, когда компания только приняла управление активами Армении. Постановление правительства Армении от 12 октября 2006 года подробно описывает, мягко говоря, удручающую ситуацию в данной сфере, когда объем отсроченных инвестиций Армянской железной дороги составлял 112,5 миллиона долларов", — говорится в заявлении.

Между тем, отметили в компании, с 2008 года в реконструкцию и модернизацию железнодорожной инфраструктуры, обновление подвижного состава и формирование современного машиностроительного комплекса на базе локомотивных депо Гюмри и Еревана и вагонного депо Гюмри ЗАО "ЮКЖД" было вложено порядка 110 миллиардов драмов (225,8 миллиона долларов), также было отремонтировано 463 километра пути и 40 мостов.

"За 10 лет деятельности ЮКЖД количество транспортных событий (показатель состояния безопасности) на железной дороге уменьшилось в шесть раз, отказов технических средств энергоснабжения – в четыре раза, отказов технических средств железнодорожной автоматики – в 10 раз. Средняя скорость движения поездов увеличилась с 25 километров в час до 60 километров в час (местами и до 100 километров в час), модернизировано восемь крупных вокзальных комплексов, производительность труда увеличилась на 46%, внедрены технологии, до этого не используемые в Армении", — заявили в компании.

При этом в сообщении отмечается, что ЮКЖД как ответственная за развитие стратегической железнодорожной сферы Армении компания продолжит исполнять взятые на себя перед государством обязательства в полной мере и при этом готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами.