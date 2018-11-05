МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) американского диверсифицированного технологического концерна General Electric (GE) сразу на две ступени, до "BBB+" с "A", со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ был понижен до "F2" с "F1". Рейтинги также были выведены из списка на пересмотр с возможным понижением, куда их поместили 1 октября.

"Понижение рейтингов GE отражает ухудшение подразделения GE Power, которое может демонстрировать слабые результаты на протяжении продолжительного периода времени, пока реструктуризация не будет полностью завершена", — объясняет агентство свое решение.

Компания 30 октября отчиталась о значительном убытке за третий квартал — в 22,8 миллиарда долларов против прибыли годом ранее. За те же три месяца выручка Power опустилась на 33%, и GE отметила в релизе, что намерена реорганизовать этот бизнес. Так, будет создано два подразделения: в первый войдет объединенный газовый бизнес, а во второй — остальные активы GE Power.

Стабильный прогноз отражает предполагаемое отчуждение активов, что частично относится к Baker Hughes GE (BHGE) и подразделению GE Healthcare, что может потенциально генерировать значительные поступления, которые могут быть использованы для снижения долга и укрепления финансовых показателей.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа. Компания 1 октября 2018 года сменила гендиректора, им стал назначен Лоуренс Кульп (H. Lawrence Culp, Jr.).