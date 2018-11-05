МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Россия может в среду подписать с Китаем договоры о поставках замороженного мяса птицы, а также молочной продукции, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Договор о поставках замороженного мяса птицы, и о поставках молочной продукции. Я думаю, что 7-го (ноября — ред.) мы эти договоры подпишем и, соответственно, откроются новые возможности для наших сельхозтоваропроизводителей", — сказал Патрушев в эфире телеканала "Россия 24".

Глава Минсельхоза находится в составе российской делегации в Китае. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в эти дни находится с официальным визитом в КНР. В понедельник в Шанхае он принимает участие в открытии первого Китайского международного импортного ЭКСПО.