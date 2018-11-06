МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Темпы роста объема мировых пассажирских авиаперевозок в сентябре несколько замедлились до 5,5% в годовом исчислении с показателя августа в 6,4%, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"В то время как показатель роста перевозок в сентябре оказался в рамках долгосрочного среднего значения, он демонстрирует замедление по сравнению с прошлыми месяцами. Вероятно, это связано с ожидаемым снижением роста спроса… из-за растущих расходов авиакомпаний, особенно из-за цен на топливо", — приводятся в релизе слова гендиректора IATA Александра де Жюньяка (Alexandre de Juniac). Среди факторов глава организации отмечает рост неопределенности по поводу торговой политики и растущей политики протекционизма.

По данным IATA, наибольший рост показателя наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — 6,7%. В странах Латинской Америки рост составил 6,3%, в странах Северной Америки — 5,6%, в Европе — 5,4%. Наименьший рост спроса зафиксирован в Африке (2,3%) и на Ближнем Востоке (1,4%).

Рост объема международных пассажирских авиаперевозок составил 4,9%. Рост внутренних пассажирских авиаперевозок составил в сентябре в годовом выражении 6,5%. В августе показатели составляли 5,6% и 7,7% соответственно.

По данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в сентябре вырос на 11,7% в годовом выражении. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок компаниями РФ увеличился на 11,9%, внутренних перевозок — на 11,4%.