МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль медиахолдинга News Corp, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2018-2019 финансового года (завершился 30 сентября) составила 101 миллион долларов, что почти в 1,5 раза больше по сравнению со значением предыдущего года, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,17 доллара против 0,12 доллара за первые три месяца прошлого фингода. Квартальная выручка компании выросла на 22,6% — до 2,524 миллиарда долларов.

Рост выручки бизнеса, отвечающего за новостные и информационные сервисы, составил 1% в годовом выражении, до 1,248 миллиарда долларов. В рамках данного сегмента выручка News UK выросла на 12%, Dow Jones — на 3%, при этом показатель для News Corp Australia и News America Marketing снизился на 7% и 6% соответственно.

Среднесуточное количество цифровых подписчиков The Wall Street Journal за три месяца составило 1,584 миллиона человек, тогда как год назад показатель составлял 1,318 миллиона человек.

"В первом квартале рост нашей выручки и прибыли подтвердил нашу стратегию ориентирования на цифровое развитие с особым вниманием к подпискам, так как рекламный рынок продолжает развиваться", — приводятся в сообщении слова главы компании Роберта Томпсона (Robert Thomson).

Медиахолдинг News Corporation основан в 1979 году Рупертом Мердоком. Медиамагнату принадлежат газеты The Wall Street Journal, The Times, The Sun и New York Post, а также ряд спутниковых операторов и информационное агентство Dow Jones.