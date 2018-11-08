МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ хочет обязать автоконцерны окрашивать автомобили российскими лаками и красками и использовать шины, произведенные только в странах ЕАЭС, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы к совещанию в министерстве.

По данным издания, Минпромторг разработал поправки к постановлению правительства №719, требующие углубить локализацию продукции автопрома за счет использования российской лакокрасочной и шинной продукции. Речь идет об использовании с 2020 года не менее 30% российских лакокрасочных материалов (ЛКМ) при окрашивании легковых автомобилей, не менее 50% — легких коммерческих, не менее 70% — грузовых автомобилей, не менее 80% — автобусов и не менее 90% — любых деталей, узлов шасси и комплектующих.

Также с 2020 года предполагается обязать автоконцерны использовать шины, произведенные только в странах ЕАЭС.

Новые требования будут обсуждаться 9 ноября в ходе совещания в Минпромторге под председательством заместителя главы ведомства Виктора Евтухова, ссылается издание на материалы к совещанию. В Минпромторге газете не прокомментировали ситуацию. В автоконцернах изданию не ответили.

Гендиректор "Nokian Tyres Россия" Андрей Пантюхов заявил изданию, что существующие в РФ производства могут покрыть потребности концернов в шинах. Переход на шины производства ЕАЭС к 2020 году в теории возможен, и сложности носят чисто технический характер, полагают источники газеты, но с ЛКМ ситуация иная: необходимые для автопрома технологии с учетом глобальных требований концернов в РФ сегодня отсутствуют.