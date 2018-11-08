МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Японский электронный гигант Toshiba Corporation по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года (завершилось 30 сентября) получил чистую прибыль в размере 1,082 триллиона иен (9,56 миллиарда долларов) против убытка годом ранее, говорится в отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 1,66 тысячи иен (14,6 доллара) против убытка в 117,6 иены (1,04 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Операционная прибыль компании составила 7 триллионов иен (61,8 миллиарда долларов), что в 5,2 раза меньшее, чем за первое полугодие 2017-2018 фингода. Выручка от продаж сократилась на 5,3% — до 1,778 триллиона иен (15,7 миллиарда долларов).

По итогам второго квартала чистая прибыль Toshiba составила 65,408 миллиарда иен (577,9 миллиона долларов) против убытка в 100,111 миллиарда иен (884,45 миллиона долларов) в прошлом году. Прибыль на акцию составила 100,37 иены (0,9 доллара) против убытка в 236,47 иены (2,08 доллара) годом ранее. Операционная прибыль снизилась в 3,6 раза в годовом выражении — до 6,3 миллиарда иен (0,5 миллиарда долларов). Выручка от продаж уменьшилась на 2,3% — до 935,7 миллиарда иен (8,3 миллиарда долларов).

Компания в отчетности сообщила о своем плане реструктуризации, в рамках которой выйдет из проекта NuGeneration по строительству АЭС в Великобритании. Кроме того, Toshiba отметила, что сократит численность персонала примерно на 7 тысяч человек в течение следующих пяти лет. Из-за реструктуризации компания понизила прогноз по прибыли по итогам 2018-2019 финансового года до 980 миллиардов иен (8,6 миллиарда долларов) с 1,070 триллиона иен (9,4 миллиарда долларов) в предыдущем прогнозе.

Акции компании на Токийской фондовой бирже после публикации отчетности подскочили в цене более чем на 10%.

Toshiba Corporation является крупнейшим в Японии производителем карт оперативной памяти компьютеров. Компания, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов.