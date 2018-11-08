МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года (завершился 30 сентября) снизилась в годовом выражении на 10,9%, достигнув 246,3 миллиарда иен (около 2,2 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 62,97 иены (0,55 доллара) против прибыли в 70,69 иены (0,62 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Операционная прибыль снизилась на 25,4% — до 210,3 миллиарда иен (1,86 миллиарда долларов). Выручка уменьшилась на 2,1% — до 5,532 триллиона иен (48,9 миллиарда долларов).

Чистая прибыль Nissan по итогам второго квартала финансового года сократилась на 7,9% в годовом выражении — до 130,4 миллиарда иен (1,15 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 33,35 иены (0,29 доллара) против прибыли в 36,2 иены (0,32 доллара) годом ранее. Операционная прибыль снизилась на 21,3% — до 101,2 миллиарда иен (0,89 миллиарда долларов). Выручка сократилась на 2,6% — до 2,816 триллиона иен (24,9 миллиарда долларов).

За минувшее полугодие компания продала 2,683 миллиона автомобилей по всему миру, что на 1,8% ниже показателя годичной давности. В Европе, включая Россию, продажи Nissan сократились на 11,5%, до 334 тысяч единиц.

Компания отмечает влияние сложных рыночных условий на свои финансовые показатели. "В настоящее время продолжается глобальная оптимизация дилерских товарно-материальных запасов, и с этой целью были сделаны корректировки объемов реализации на оптовом рынке во втором квартале. Это привело к снижению выручки, хотя объемы розничных продаж остались практически такими же, как и в предыдущем году", — поясняется в релизе Nissan.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Штат компании насчитывает около 137,2 тысячи человек.