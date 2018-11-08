ГОРКИ, 8 ноя — ПРАЙМ. Объем инвестиционной программы РЖД на 2019 год составит свыше 680 миллиардов рублей, на 2020 год — свыше 820 миллиардов рублей, на 2021 год — 745 миллиардов рублей, направить средства необходимо на решение наиболее важных задач, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания кабмина в четверг.

"Планируемый объем инвестиционной программы на 2019 год составит более 680 миллиардов рублей, на 2020 год — свыше 820 миллиардов рублей, на 2021 год — 745 миллиардов рублей. Деньги очевидно не маленькие, понятно, что здесь возможны корректировки и в ту, и в другую сторону, в зависимости от того, как будут расставлены приоритеты и как будут осваиваться эти средства. Направить их нужно, конечно, на решение наиболее важных задач, которые стоят перед РЖД", — сказал Медведев.

Инвестпрограмма РЖД по итогам 2018 года составит 547 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Правительство РФ на заседании в четверг рассматривает проекты финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2019-2021 годы. Генеральный директор РЖД Олег Белозёров в октябре говорил, что инвестпрограмма РЖД на 2018 год составит 568 миллиардов рублей.

"Инвестиционная программа РЖД по итогам 2018 года составит 547 миллиардов рублей. Только на проекты, связанные с выполнением поручений президента и правительства, выделено 168 миллиардов рублей", — сообщил Дитрих в четверг на заседании.

Он уточнил, что речь идет о модернизации БАМа и Транссиба, Московского транспортного узла, подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейна.