МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Канадская машиностроительная компания Bombardier Inc. по итогам первых трех кварталов 2018 года получила чистую прибыль в 263 миллиона долларов, тогда как год назад был зафиксирован убыток в 337 миллионов долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за период составила 0,08 доллара против убытка в предыдущем году в 0,15 доллара. Показатель выручки вырос в годовом выражении на 3% и составил 11,933 миллиарда долларов. EBIT составил 659 миллионов долларов, что в три раза выше значения годичной давности.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Bombardier составила 149 миллионов долларов против убытка в 100 миллионов долларов год назад. Разводненная прибыль на акцию составила 0,04 доллара против убытка в 0,04 за третий квартал 2017 года. Выручка уменьшилась на 5% в годовом выражении, до 3,643 миллиарда долларов. Показатель EBIT подскочил вдвое, до 267 миллионов долларов. Показатели за 2017 год были пересмотрены.

По итогам 2018 года показатель выручки ожидается на уровне приблизительно в 16,5 миллиарда долларов, что соответствует нижней границе прогнозируемого ранее диапазона в 16,5-17 миллиардов долларов. В 2019 году компания ожидает рост выручки приблизительно на 10%, до 18 миллиардов долларов и более.

Bombardier Inc. — канадская корпорация, один из мировых лидеров в производстве и предложении инновационных решений в области транспорта, от гражданских пассажирских самолетов и самолетов бизнес-класса до подвижного состава и оборудования для рельсового транспорта. Компания основана в 1942 году. Штаб-квартира расположена в Монреале.