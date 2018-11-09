МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Mercedes отзывает 1,152 тысячи автомобилей GLC-класса и 14 машин GLS и Е классов в связи с различными дефектами, говорится в сообщении Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Mercedes-Benz типов: 257 (GLS-klasse), 213 (E-klasse) и 253.9 (GLC-klasse). Программы мероприятий представлены уполномоченным представителем изготовителя АО "Мерседес-Бенц РУС", являющимся официальным представителем Mercedes на российском рынке", — отмечает метрологическое агентство.

Как сообщается, отзыву подлежат 1,152 тысячи автомобилей Mercedes GLC-klasse, произведенные с апреля по июль 2018 года, из-за язычка ремня на крайних задних сидениях, который может втянуться в пространство между облицовкой и стойкой и задней боковой облицовкой. Для устранения дефекта на транспортных средствах необходимо интегрировать дополнительный буферный элемент в облицовки стоек, поясняет Росстандарт.

Также отзыву подлежат 14 автомобилей Mercedes GLS-klasse и E-klasse, проданных с октября 2017 года по апрель 2018 года. "Причиной отзыва этих транспортных средств является калибровка системы классификации пассажира для сиденья переднего пассажира, которая может не соответствовать спецификации. В рамках программы отзыва предусмотрена замена подушки безопасности сиденья переднего пассажира", — объясняет агентство.