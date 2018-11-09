МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ предлагает в следующую трехлетку выделить организациям воздушного транспорта дополнительные бюджетные ассигнования для обеспечения региональных авиаперевозок в размере 15 миллиардов рублей, следует из поправок, внесенных правительством ко второму чтению закона о федеральном бюджете на 2019-2021 годы.

Так, кабмин планирует увеличить господдержку в целях обеспечения региональных авиаперевозок и формирования региональной маршрутной сети в 2019 году на 4,5 миллиарда – до 7,8 миллиарда рублей, в 2020 году на 5 миллиардов – до 8,3 миллиарда рублей, в 2021 году на 5,49 миллиарда – до 8,8 миллиарда рублей, следует из документа.

Поправки в проект бюджета также предусматривают наращивание господдержки российских авиакомпаний, региональных унитарных предприятий, не являющихся российскими авиакомпаниями, в целях обновления парка судов, использующихся на местных и региональных линиях, говорится в проекте бюджета. Кабмин предлагает увеличивать финансирование на эти цели на 0,7 миллиарда рублей – до 1 миллиарда рублей ежегодно с 2019 по 2021 годы.