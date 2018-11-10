АСТАНА, 10 ноя — ПРАЙМ. Соотношение приоритетов в глобальном ВВП через 20 лет может поменяться — роль туризма может стать важнее обрабатывающей индустрии. Такую точку зрения высказал глава МЭР России Максим Орешкин.

"Сейчас роль обрабатывающей промышленности в мировой экономике составляет 16%. По нашей оценке, через 20 лет роль туризма будет больше, чем роль обрабатывающей промышленности в структуре глобального ВВП", — сказал он во время заседания межрегионального форума РФ и Казахстана.

По его словам, экспорт услуг в сфере туризма в стране через 5-6 лет увеличится с $9 млрд до $20 млрд.

Министр надеется, что туризм станет прорывной отраслью для РФ.