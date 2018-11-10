МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Более шести тысяч человек не могут вылететь из международного аэропорта китайского города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе из-за сильного тумана, передает агентство Синьхуа.

Как сообщается, из-за низкой видимости в субботу произошла задержка 27 рейсов и отмена еще 16. На данный момент видимость составляет 200-500 метров. Сообщается, что аэропорт начал приводить в действие план на случай чрезвычайных ситуаций.

В период, когда зима сменяет осень, туманная погода — частое явление в северной части Урумчи, которая находится в низине.