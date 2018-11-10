БРЯНСК, 10 ноя — ПРАЙМ. Пассажиры авиарейса Санкт-Петербург- Брянск, который из-за густого тумана в пятницу ушел на запасной аэродром в Воронеж, должны прилететь в Брянск спустя сутки, сообщил РИА Новости руководитель международного аэропорта "Брянск" Александр Сай.

"Вчера самолет ушел на запасной (аэродром) в Воронеж, вчера у нас погоды не было до конца дня. Сегодня у нас на 15.30 мск стоит прилет. Сейчас на прилет есть погода", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что самолет заберет пассажиров из Воронежа, доставит их до Брянска, а те, кто ожидал вылета из Брянска, полетят в Петербург.

В пятницу утром самолет из Санкт-Петербурга из-за густого тумана не смог сесть в Брянске. Борт ушел на воронежский аэропорт. Время вылета самолета из Воронежа несколько раз переносилось, однако до конца дня погода в аэропорту прибытия так и не наладилась.

По словам руководителя аэропорта, те из пассажиров рейса, кто пожелал дождаться вылета, были накормлены и размещены в гостинице в Воронеже. Остальные – уехали поездом. Из Брянска в Санкт-Петербург вчера не смогли улететь 40 человек.