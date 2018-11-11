ИРКУТСК, 11 ноя — ПРАЙМ. Boeing-777 компании Air France экстренно приземлился в Иркутске из-за задымления внутри самолета, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта Иркутск.

Boeing-777 рейса Париж-Шанхай изменил маршрут и экстренно сел в аэропорту города Иркутска.

"Самолет Boeing-777 компании Air France приземлился благополучно. Причина — задымление внутри самолета. С этим сейчас разбираются. Никто не пострадал. Все пассажиры расселены. Часть — в гостиницу аэропорта, часть — в городе", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что в самолете находилось 280 человек, включая членов экипажа.