МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпании РФ в январе-октябре 2018 года увеличили перевозки пассажиров на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 99,2 миллиона человек, говорится в оперативных данных Росавиации.

По оперативным данным, в октябре 2018 года российские авиаперевозчики обслужили 10 миллионов пассажиров, что на 12,6% больше показателей аналогичного периода предыдущего года.

При этом, крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в октябре 2018 года увеличила перевозки пассажиров на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 3,1 миллиона человек.

"В октябре отмечается увеличение объемов производственной деятельности у авиакомпании "Аэрофлот" — перевезено 3,1 миллиона пассажиров (+8%)", — говорится в сообщении Росавиации.