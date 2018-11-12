МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ допускает снижение числа аптек и повышение доступности лекарств в результате развития электронной коммерции и дистанционной продажи потребительской продукции через интернет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Перемещение части оборота фармацевтической продукции в этот сегмент (в интернет — ред.) может повлиять на количество аптек, поскольку у покупателей снизится потребность в аптеках в таком объеме", — заявили в пресс-службе. Это перемещение положительно скажется на доступности фармацевтической продукции, прежде всего в отношении цены, которая является важным фактором для потребителей, добавили в министерстве.

Сейчас дистанционная продажа лекарств запрещена российским законодательством, однако фармацевтические организации могут предлагать потребителям услугу бронирования медикаментов с возможностью забрать заказ в ближайшей аптеке.

По оценкам консалтинговой компании IPT Group, объем продаж продукции фармацевтического ассортимента через такие сервисы в 2018 году составит 47,1 миллиарда рублей.