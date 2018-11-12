КАЗАНЬ, 12 ноя — ПРАЙМ. Совместное предприятие Ford Sollers выполнило годовой план по выпуску автомобилей на заводе в Набережных Челнах (осуществляется сборка Ford EcoSport и Ford Fiesta) и остановило производство, сообщила РИА Новости в понедельник координатор по связям с общественностью компании Индира Салимгараева.

"В связи с выполнением годового плана, в соответствии с нашим производственным планом произошла остановка производства. Все автомобили произведены и отгружены или отгружаются клиентам в дилерские центры", — сказала Салимгараева.

По информации собеседницы агентства, о корпоративном отпуске работников предприятия речи в данном случае не идёт, все они продолжают работать. "Несмотря на то что производство остановлено, работа не останавливается. Часть сотрудников задействована на производстве автомобилей в Елабуге – (на выпуске – ред.) Ford Transit, Ford Explorer, Ford Kuga. Те, кто продолжает работать на челнинской площадке, задействованы в ремонте, обслуживании оборудования", — пояснила она.

Салимгараева не стала уточнять, сколько автомобилей выпущено на заводе в Набережных Челнах и когда он возобновит основную работу.

СП Ford Sollers – российская компания, полностью интегрированная в экономику страны с семью локализованными моделями, а также линейкой специальных автомобилей. Имеет в РФ четыре производственные площадки и полномасштабный R&D центр, занимающийся адаптацией и локализацией автомобилей Ford. Автомобили Ford Focus и Ford Mondeo выпускаются на заводе во Всеволожске, Ford Explorer, Ford Kuga и линейка коммерческих автомобилей Ford Transit по технологии полного цикла – в Елабуге, Ford Fiesta и Ford EcoSport – в Набережных Челнах.