МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Прибыль Home Depot Inc. в 3-м квартале резко выросла, что позволило компании вновь повысить прогноз по продажам и прибыли за текущий финансовый год, сообщает Dow Jones.

Чистая прибыль этой сети, торгующей товарами для ремонта, возросла на 32% — до 2,87 млрд долларов. Прибыль в расчете на акцию повысилась до 2,51 доллара с 1,84 доллара. Аналитики, опрошенные Refinitiv, полагали, что она поднимется только до 2,26 доллара.

Значительное повышение прибыли связано, в том числе, с резким сокращением резервов на выплату налога на прибыль.

Чистые продажи возросли на 5,1%, до 26,3 млрд долларов, и почти совпали с прогнозом, подготовленным Refinitiv, – он был равен 26,26 млрд долларов.

Сопоставимые продажи выросли на 4,8%. Аналитики, опрошенные Consensus Metrix, прогнозировали рост на 4,7%.

Теперь Home Depot ожидает, что годовые продажи вырастут на 7,2%, а сопоставимые продажи за 52 недели – на 5,5%. В 2018 финансовом году 53 недели. Годовая прибыль на акцию, по расчетам Home Depot, составит 9,75 доллара.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, полагают, что годовая прибыль на акцию, рассчитанная по стандартам GAAP, составит 9,56 доллара, а скорректированная прибыль – 9,55 доллара.

В августе, объявляя результаты за 2-й финансовый квартал, Home Depot говорила, что продажи за 53 недели 2018 финансового года должны вырасти на 7%, а за сопоставимый 52-недельный период – на 5,3%. Прогноз по годовой прибыли на акцию составлял тогда 9,42 доллара.

Повышение прогноза по прибыли на акцию связано в том числе с выкупом бумаг. Home Depot теперь полагает, что за весь 2018 год потратит на выкуп около 8 млрд долларов, тогда как августовские прогнозы подразумевали, что на выкуп будет направлено лишь 6 млрд долларов.

Акции Home Depot выросли на премаркете на 2,3%. С начала года они подешевели на 5,3%.