МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Группа компаний "О`Кей", крупный российский ритейлер, снизил чистую розничную выручку в третьем квартале 2018 года на 10,7% по сравнению с показателем аналогичный период прошлого года — до 36,484 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Чистая розничная выручка магазинов "О`Кей" сократилась на 13,4% — до 33,146 миллиарда рублей. Выручка сети дискаунтеров "Да!" выросла на 29,3% и составила 3,338 миллиарда рублей.

За девять месяцев 2018 года продажи группы понизились на 9,4% в годовом выражении — до 113,697 миллиарда рублей. Выручка магазинов "О`Кей" сократилась на 12% — до 104,092 миллиарда рублей, дискаунтеров "Да!" выросла на 33,2%, до 9,605 миллиарда рублей.

Продажи сопоставимых магазинов группы (like-for-like, LfL) в третьем квартале понизились на 5,9%. Средний чек за этот период сократился на 2%, покупательский трафик — на 4%. Продажи сопоставимых магазинов группы за девять месяцев снизились на 3,5%, трафик — на 2,4%, средний чек — на 1,2%.

На конец сентября группа управляла 151 магазином (79 гипермаркетами и 72 магазинами "Да!"). Торговая площадь по итогам третьего квартала составила 579,150 тысячи квадратных метров.

Группа "О`Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. "О`Кей" — крупная российская розничная сеть, компании принадлежит 151 магазин в крупнейших городах России. Основными бенефициарами "О`Кей" являются Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 50,95% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.