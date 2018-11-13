МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Ларс Химмер назначен управляющим директором Volkswagen Group Rus, ответственным за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание, говорится в сообщении компании.

"Ларс Химмер займет должность управляющего директора и станет полноправным членом совета директоров Volkswagen Group Rus, ответственным за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание, а также станет директором московского филиала компании. Назначение вступает в силу 15 декабря 2018 года. Ларс Химмер будет совмещать новую должность с позицией руководителя марки Volkswagen – легковые автомобили в России до нового назначения", — отмечает компания.

Ранее Маркус Озегович совмещал позиции генерального директора Volkswagen Group Rus и управляющего директора, ответственного за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание группы, уточняется в сообщении. В связи с расширяющейся деятельностью компании он сосредоточится на должности генерального директора Volkswagen Group Rus, ответственного за рынки России и СНГ, поясняет компания.

"С начала работы в Volkswagen Group Rus Ларс Химмер продемонстрировал эффективный стратегический подход в своей зоне ответственности, и под его руководством в 2018 году марка Volkswagen – легковые автомобили показала впечатляющие результаты в России. Я очень рад перспективам более тесного сотрудничества с Ларсом Химмером в ближайшие годы", – отметил гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

Ларс Химмер работает в автомобильной индустрии более 15 лет. Его карьера в автомобильном бизнесе началась в 2003 году в компании Volvo Truck Corporation, где он в разное время занимал ряд менеджерских должностей. В 2010 году Ларс Химмер приступил к работе в концерне Volkswagen в качестве управляющего директора компании MAN Truck & Bus в России и СНГ. С февраля 2018 года он занимает должность руководителя марки Volkswagen – легковые автомобили в России.

Volkswagen Group Rus представляет интересы концерна Volkswagen в России: компания производит ключевые модели Volkswagen и Skoda на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде и отвечает за импорт и сбыт продукции марок Volkswagen – легковые автомобили, Volkswagen коммерческие автомобили, Audi, Skoda, Bentley и Lamborghini.