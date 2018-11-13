МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Индивидуальных соглашений для автопрома в РФ не будет, поддержка будет максимально прозрачной, рассказал вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Индивидуальных соглашений не будет. Нет такого бизнесмена, который не мечтал бы получить монополию с тем, чтобы убить всех конкурентов и одному производить что-нибудь такое, дряхленькое, старенькое и подороже продавать. Но этого не будет. Мы обеспечим максимально прозрачную поддержку и справедливое распределение государственных ресурсов для того, чтобы все были в равных условиях", — сказал вице-премьер.