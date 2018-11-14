МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Пассажиропоток московского аэропорта "Внуково" в октябре вырос в годовом выражении на 20,4%, до 1,912 миллиона человек, сообщает пресс-служба аэропорта.

На международных воздушных линиях в октябре аэропорт обслужил 764 тысячи пассажиров, что на 24,5%, или 151 тысячу, пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшей популярностью в октябре пользовались перелеты в Анталию, Стамбул, Ларнаку, Дубай, Пхукет, Душанбе, Берлин, Газипаша, Баку, Ташкент, Милан и Тбилиси.

Объемы перевозок на внутренних воздушных линиях увеличились на 174 тысячи пассажиров, или 17,8%, и составили 1,148 миллиона пассажиров. Наибольшим спросом пользовались перелеты в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Махачкалу, Минеральные Воды, Сургут и Калининград.

Всего с января по октябрь аэропорт обслужил 18,465 миллиона пассажиров, что на 19%, или 2,943 миллиона пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре пассажиропоток аэропорта с начала года превысил итоговый показатель за весь 2017 год (18,139 миллиона пассажиров). В результате 2018 год уже стал рекордным для "Внуково" по количеству обслуженных пассажиров, отмечается в релизе.

"Внуково" — один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.