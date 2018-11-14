МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США Macy's Inc. за январь-сентябрь 2018 года выросла в 1,7 раза, до 358 миллионов долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 1,18 доллара против 0,71 доллара годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,1%, до 688 миллионов долларов. Объем продаж Macy's за девять месяцев составил 16,516 миллиарда долларов, что на 6,1% больше показателя за отчетный период прошлого года.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Macy's выросла в годовом выражении в 2,3 раза, до 62 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,2 доллара против 0,1 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне 0,14 доллара. Операционная прибыль увеличилась на 24,6%, до 147 миллионов долларов. Объем продаж Macy's за третий квартал составил 5,404 миллиарда долларов, что на 2,3% больше показателя за отчетный период прошлого года.

"Мы довольны финансовыми показателями Macy's за третий квартал; отметим, что сопоставимые продажи компании растут четвертый квартал подряд", — приводятся в релизе слова главы и президента Macy's Джеффа Дженнетта (Jeff Gennette).

Холдинговая компания Macy's была основана в 1858 году Роулендом Хасси Мейси (Rowland Hussey Macy). Офис расположен в городе Цинциннати, штат Огайо. Под управлением компании находятся более 690 магазинов в 44 штатах, в компанию также входят онлайн-магазины. В компании насчитывается 130 тысяч сотрудников.