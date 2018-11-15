МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам девяти месяцев 2018-2019 финансового года (февраль-октябрь 2018 года) уменьшилась в 2,4 раза и составила 3,37 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная чистая прибыль Walmart в пересчете на акцию по итогам девяти месяцев составила 1,01 доллара против 2,54 доллара в аналогичном периоде прошлого фингода. Общая выручка Walmart в отчетном периоде выросла в годовом выражении на 3,2%, составив 375,612 миллиарда долларов.

Консолидированная чистая прибыль компании по итогам третьего квартала фингода составила 1,817 миллиарда долларов, сократившись на 4,6% в годовом выражении. Разводненная чистая прибыль на акцию сохранилась на прошлогоднем уровне в 0,58 доллара. Скорректированная прибыль на акцию при этом составила 1,08 доллара. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 1,01 доллара на акцию. Общая выручка компании по итогам третьего квартала увеличилась на 1,4% и составила 124,894 миллиарда долларов.

Скорректированная квартальная прибыль компании не учитывает потери от инвестиций в китайскую JD.com, которые составили 0,48 доллара на бумагу, а также потери в 0,03 доллара на бумагу в результате продажи контрольного пакета в Walmart Brazil.

Walmart ожидает скорректированную прибыль на акцию по итогам всего года в размере 4,75-4,85 доллара.

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилл (штат Арканзас, США). Более чем в 11,7 тысячи магазинов компании, расположенных в 28 странах, работают примерно 2,3 миллиона человек.