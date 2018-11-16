МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Американская компания Apple заключила многолетнее соглашение с развлекательной компанией A24. Как пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки, речь идет о совместном производстве фильмов и телевизионных шоу.

Отмечается, что Apple этой сделкой старается развивать собственный контент. Корпорация, которая сейчас в основном занимается производством компьютеров и гаджетов, планирует снятые фильмы и телешоу предоставлять бесплатно владельцам своих устройств уже в следующем 2019 году. Это делается согласно стратегии построения лояльности потребителей продукции компании, объяснили несколько собеседников канала.

Американская компания A24 (штаб-квартира расположена в Нью-Йорке) специализируется на производстве фильмов и телевизионных программ. Среди ее проектов — популярные во многих странах мира "Лунный свет", "Леди Берд", "Комната", "Высшее общество", "Товарищ детектив" и другие.

Несколько проектов кинокомпании получали призы "Оскар" и "Золотой глобус".

Ранее в 2018 году Apple заключила многолетнее соглашение с популярной американской телеведущей Опрой Уинфри: она также будет работать над созданием оригинальных видеопроектов для компании.

Apple хочет конкурировать в создании собственного контента с такими компаниями, как Netflix и Amazon Prime Video, сообщал The Wall Street Journal.