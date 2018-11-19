МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Предложение экспертного совета при правительстве РФ ввести акциз на продукты переработки красного мяса, похоже, не нашло поддержки в правительстве. В Минфине сообщили, что не знакомы с этой идеей и в министерстве она не прорабатывается. Минсельхоз РФ не считает ее целесообразной и в достаточной степени проработанной, в том числе, с точки зрения возможных ценовых рисков для потребителей.

Минсельхоз также указал, что требования безопасности пищевых продуктов установлены техрегламентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Они гармонизированы с международными нормами, их корректировка осуществляется на основе научного обоснования.

Помимо этого, предложение поступило в Минтруд и Минздрав, который отвечает за федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". Никакой реакции из этих министерств пока нет, однако, по данным газеты "Известия", Минздрав идею поддерживает.

Ее авторы считают, что новация должна способствовать оздоровлению граждан, а также увеличению продолжительности жизни. Ссылаясь на исследования британских ученых, они указывают, что из-за избыточного потребления красного и переработанного мяса в мире происходит 2,4 млн смертей в год.

Размер акциза на продукты переработки красного мяса (в частности — на колбасу и сосиски) может составить более 160 рублей на 1 килограмм. По данным "Известий", стоимость колбасных изделий в случае внедрения новации может вырасти почти на 30%. Полученные средства предлагается направить на меры поддержки для производителей наиболее полезных продуктов питания, например, овощей, фруктов, орехов.

Идея повышения налогов на вредные продукты не нова. Помимо всем известных акцизов на алкоголь и табак, в России ранее предлагалось ввести акциз в размере не менее 20% на подслащенные газированные напитки. В ряде стран также есть аналогичные налоги на слишком сладкие, жирные и калорийные продукты, заведомо вредные для здоровья. Мировая практика свидетельствует, что эта мера приводит к снижению спроса на подорожавшие товары.

ЗДОРОВЬЕ НИ ПРИ ЧЕМ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, такие инициативы не имеют ничего общего с заботой о здоровье населения. "Ни колбасы, ни газировки россияне не потребляют в таких объемах, чтобы были серьезные проблемы со здоровьем. Жители западных стран могут тратить на еду намного более существенные суммы, у них, возможно, подобные проблемы и появляются, но наши люди просто не могут позволить себе всем этим питаться без ограничений", — считает гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.

Речь идет, скорее, о попытках государства обеспечить "подушку безопасности" для пополнения бюджета, если цены на нефть упадут. Налоговый режим пока остается стабильным за исключением повышения НДС, однако обеспечить собираемость денег в госказну необходимо, добавил эксперт.

На продолжительность жизни влияет целый ряд факторов, из которых колбаса – далеко не главный, согласен руководитель испокома Национальной мясной ассоциации РФ Сергей Юшин. Это и экология, и доступность здравоохранения, и уровень доходов.

"Начиная с середины 2000-х годов, продолжительность жизни растет быстрыми темпами, хотя мяса и изделий из него стали есть больше", — отметил он.

По его мнению, еда, помимо пользы для здоровья и питательных веществ, должна доставлять людям еще и удовольствие. Это также является частью позитивного настроя и, как следствие, улучшает качество жизни и ее срок.

ПРОИГРАЮТ ВСЕ

В целом эксперты называют инициативу непродуманной и вредной как для потребителей, так и для бизнеса и экономики в целом. "Она не обсуждалась на площадке экспертного совета при правительстве, не приглашались представители отрасли и независимые эксперты. Мы имеем дело с непрофессиональным, однобоким подходом, не учитывающим различные социальные, политические и экономические последствия", — полагает Юшин.

Он напомнил, что при росте цен на мясную продукцию неминуемо сократится ее производство. Снизится, как следствие, потребление сырья, поэтому придется сократить переработку, уменьшить число ферм, где выращивают скот и посевные площади для фуражных растений, снизить производство комбикормов.

Все это приведет к росту безработицы и сокращению доходов населения. "Непонятно, где в таком случае будут брать средства на ту самую здоровую еду, к которой нас пытаются приучить – овощи, фрукты и орехи. Особенно если учесть, что последние стоят значительно дороже колбасы", — рассуждает эксперт.

По мнению Федякова, подобные истории у нас, как правило, приводят к переделу рынка. Но если в случае с газировкой новацию можно понять – с учетом того, что большая часть здесь приходится на долю транснациональных корпораций, акциз можно назвать своего рода "налогом на колу и пепси".

В мясопереработке ситуация другая. Отрасль активно развивается, в том числе, в рамках импортозамещения, агрохолдинги начинают вкладывать в конечное производство.

"Согласно нашим исследованиям, в прошлом году их выручка выросла в среднем на 10%, что очень неплохо в текущей экономической ситуации. В настоящее время строится около 200 предприятий, объем вложений составляет порядка 1 триллион рублей. В этой ситуации препятствовать развитию бизнеса было бы неправильно и, как минимум, преждевременно", — заключил Федяков.