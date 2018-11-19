МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Опасного сближения самолетов в небе над Москвой не было, сработала система предупреждения в воздушных судах, заявил представитель Росавиации.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Калининграда в "Шереметьево", опасно сблизился с Airbus А319 авиакомпании "Россия", летевшим из Санкт-Петербурга во "Внуково".

"Опасного сближения не было", — сказали в Росавиации.

При этом в ведомстве отметили, что в самолетах сработала соответствующая система предупреждения, поскольку между двумя воздушными судами не были соблюдены заданные интервалы. Причины несоблюдения интервалов выясняются, добавили в Росавиации.

"Тем не менее, самолёты разошлись на совершенно безопасном расстоянии, составляющем многие километры, и никакой угрозы для экипажей и пассажиров не было", — подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь в "Аэрофлоте" также отметили, что угрозы столкновения не было.

"Воздушные суда в ПАО "Аэрофлот" оборудованы самой современной системой оповещения экипажа о наличии близко летящих других воздушных судов. Угрозы столкновения и ситуации, влияющей на безопасность полетов, не было. Заложенные алгоритмы срабатывания системы выполнены с большим запасом как по высоте, так и по расстоянию, с целью обеспечения безопасности полетов", — заявили агентству в "Аэрофлоте".