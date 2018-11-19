МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Инициатива введения в России налога на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски и бекон — не встретила одобрения у представителей отрасли и экспертов. В Госдуме назвали идею неактуальной, а профильные министерства высказались за ее экспертную проработку, в ходе которой, в частности, должны быть доказаны целесообразность предложения и отсутствие ценовых рисков для потребителя.

В понедельник газета "Известия" сообщила, что экспертный совет при правительстве РФ предложил ввести акциз на продукты переработки красного мяса, который может составить более 160 рублей на 1 килограмм. Соответствующее предложение содержится в отзыве экспертного совета на программу по "укреплению общественного здоровья".

Колбасы, сосиски и бекон, по мнению специалистов, отрицательно влияют на здоровье человека, пишет газета. Полученные от акциза средства предлагается направить на меры поддержки для производителей наиболее полезных продуктов питания.

ИДЕЯ ТРЕБУЕТ ПРОРАБОТКИ

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай считает, что инициативу о введении налога на продукты переработки красного мяса необходимо изучить и проработать с экспертами.

"Минздрав России поддерживает многие экспертные инициативы, направленные на смещение потребления в сторону более здоровых продуктов питания. Странно, если бы было наоборот. Но чтобы из экспертной превратиться в законодательную, инициатива должна быть очень внимательно и глубоко проработана со специалистами в области общественного здоровья и экономики. Иными словами, эта экспертная инициатива пока отличается от конкретной законодательной примерно так же, как корова отличается от колбасы", — написал Салагай в своем блоге на сайте "Эхо Москвы".

В Минсельхозе РИА Новости сообщили, что не считают идею введения акциза на переработанные мясопродукты целесообразной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для потребителей. В свою очередь, в Минфине отметили, что не видели предложений по введению такого акциза и этот вопрос в министерстве не прорабатывается.

Как сообщила пресс-служба "Единой России" со ссылкой на координатора партпроекта "Народный контроль" Анну Кувычко, вопрос о вводе акцизов на колбасу и сосиски сейчас не актуален, начинать стоит с удаления с прилавков магазинов фальсифицированных и контрафактных товаров, а также упрощения доступа в розничные сети продуктов фермеров и других локальных производителей.

МНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПЕРТОВ

Предложение о введении акциза на продукцию мясопереработки является странной и нелогичной инициативой, сообщила РИА Новости руководитель направления по связям с общественностью группы "Черкизово", одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, Анастасия Михайлова.

Достоверных данных о каком-либо чрезмерном и опасном для здоровья потреблении россиянами колбасных изделий из красного мяса нет, сообщил РИА Новости руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По его словам, в 1998 году один человек в РФ потреблял в среднем 42-43 килограмма мяса и мясопродуктов в год, а в этом году эта цифра превысит 76 килограммов. Но при этом большую долю сейчас занимает свежее мясо.

"Наше потребление существенно ниже, чем в Германии, Испании, Италии и даже Венгрии", — заявил он.

В среднем россиянин потребляет 40 граммов колбасных изделий в день, включая тушенку и копчености. "У нас рациональное потребление, которое на протяжении десяти лет не растет, если мы говорим о колбасных изделиях", — подчеркнул эксперт. Данные объемы потребления вряд ли могут привести к каким-то заболеваниям, добавил Юшин. Руководитель исполкома ассоциации также отметил, что широкого обсуждения инициативы введения колбасного налога не было.