МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль британской бюджетной авиакомпании EasyJet по итогам 2017-2018 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 17,3% по сравнению с прошлогодним показателем, до 358 миллионов фунтов стерлингов (около 460 миллионов долларов), говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 117,4 фунта стерлингов (151 доллар) против 81,9 фунта (105,3 доллара) годом ранее. Выручка увеличилась на 16,8% — до 5,898 миллиарда фунтов стерлингов (7,6 миллиарда долларов).

Также EasyJet сообщила о рекордном годовом росте объема пассажирских перевозок — на 10,2%, до 88,5 миллиона пассажиров.

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet была основана в марте 1995 года. Акции компании входят в британский индекс FTSE 100 и торгуются на Лондонской фондовой бирже.