МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочный кредитный рейтинг японского автопроизводителя Nissan Motor на уровне "A" в список на пересмотр с возможным понижением, говорится в релизе агентства.

В аналогичный список помещены краткосрочный рейтинг компании на уровне "A-1" и рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне "A".

"Внесение рейтингов компании в список на пересмотр следует за объявлением Nissan в понедельник о неправомерном поведении руководителя компании Карлоса Гона, который долгое время занижал размер собственной компенсации в раскрытии на фондовой бирже и растрачивал средства компании на личные нужды", — говорится в релизе.

В понедельник японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co. подтвердил, что возглавляющий совет директоров Гон много лет занижал данные о личном доходе. Японская газета "Иомиури" сообщила, что Гон уже арестован по подозрению в финансовых махинациях. Сразу после сообщений о скандале акции Renault упали почти на 15%.

Агентство отмечает, что рентабельность Nissan может существенно снизиться в 2018-2019 финансовом году, если обвинения против Гона нанесут вред бренду компании и приведут к снижению продаж Nissan, а также альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. S&P добавляет, что рейтинг Nissan в случае пересмотра может быть понижен, вероятно, только на одну ступень, — то есть, до "A-".

В 1999 году Гон пришел в Nissan из Renault в качестве исполнительного директора, а в 2001 году он возглавил компанию в качестве гендиректора. В 2017 году пост гендиректора Nissan занял Хирото Сайкава, а Гон остался на посту председателя совета директоров компании. В 2005 году он стал гендиректором Renault, в 2009 году он стал также председателем совета директоров французской компании, а в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors.